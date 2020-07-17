Учасниця другого сезону "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Шер-Марина, яка раніше була чоловіком і зробила операцію для зміни статі, кардинально змінила зовнішність після пластики.

Знімки дівчини на особистій сторінці в Instagram спровокували ажіотаж серед її шанувальників. Сама ж зірка зазначила, що за останній час неодноразово лягала під ніж хірурга: збільшувала груди, робила ліпоскульптурування фігури і змінювала риси обличчя. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Марина-Шер до і після пластики Instagram Марини-Шер

"Я рада, що живу в XXI столітті. Якщо хочеш гарне тіло – можеш піти або в спортзал, або як я – до пластичного хірурга. Не хочеш готувати, замовляй будь-яку їжу або наймай кухаря. А якщо ліньки робити макіяж, то завжди є фотошоп", – поділилася учасниця реаліті.

Марина-Шер до пластики Instagram Марини-Шер

Відзначимо, такі зміни "пацанки" сподобалися далеко не всім її шанувальникам. Деякі відзначили, що Шер-Марина стала занадто худою, а її нову зовнішність багато хто назвав "надто типовою".

Зірка українського реаліті кардинально змінилася після пластики: як виглядає зараз Instagram Марини-Шер

Зірка українського реаліті кардинально змінилася після пластики: як виглядає зараз Instagram Марини-Шер

Зірка українського реаліті кардинально змінилася після пластики: як виглядає зараз Instagram Марини-Шер

Зірка українського реаліті кардинально змінилася після пластики: як виглядає зараз Instagram Марини-Шер

Як змінилася зірка реаліті "Від пацанки до панянки" після пластики:

Як змінилася учасниця реаліті після пластики Instagram Марини-Шер

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" після пластики Instagram Марини-Шер

Марина-Шер після пластики Instagram Марини-Шер

Марина-Шер після пластичної операції Instagram Марини-Шер

Марина-Шер після пластичної операції Instagram Марини-Шер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур зробила несподіване зізнання про свою сексуальну орієнтацію.