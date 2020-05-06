Зірка українських серіалів Юлія Першута святкує 30-річчя: пікантні фото актриси

Анна Міхно люди 04:40, 6.05.2020

Популярна українська актриса Юлія Першута 6 травня відзначає свій день народження. Знаменитості виповнюється 30 років.

Актриса дебютувала в кіно лише три роки тому, проте за цей час Юлія встигла знятися в більш ніж 20 картинах. У день народження знаменитості OBOZREVATEL пропонує побачити пікантні фото артистки.

Юлія Першута
Instagram @juliapershuta

Юлія Першута народилася 6 травня 1990 року в Києві. Майбутня актриса закінчила Київський національний університет театру, кіно й телебачення ім. Карпенко-Карого. Після чого дівчина працювала в академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра в Києві.

З 2016 року Першута працює в трупі Нового драматичного театру на Печерську.

Юлія Першута
Instagram @juliapershuta

Крім того, актриса часто знімається в кіно. Особливо активним за кількістю ролей видався 2018 рік – тоді Юлія знялася в 11 фільмах, серед яких "Троє в лабіринті", "Обман", "Новорічний ангел", "Вірити й чекати".

У 2019 році Першута з'явилася в серіалах "На твоєму боці" й "Таємниця Марії".

Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta
Юлія Першута
Instagram @juliapershuta

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які нові серіали покажуть на українському ТБ у травні.

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