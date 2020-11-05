Зірка трилогії "Назад у майбутнє" ледь не став інвалідом: у нього виявили пухлину

Голлівудський актор і зірка трилогії фільмів "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс зізнався, що 2018 року в нього виявили пухлину хребта, яка ледь не зробила його інвалідом.

Як відомо, вже 30 років він бореться з хворобою Паркінсона. Але пухлина для нього виявилася набагато страшнішою, йдеться в інтерв'ю "People".

Так, пухлина актора була доброякісною, але вона росла дуже швидко, що спричинювало нестерпний біль у тілі. Унаслідок лікарі вирішили зробити Фоксу операцію, після якої він зміг знову рухатися.

"Якби мені не зробили операцію, то у мене був би параліч. Пухлина стискала спинний мозок, тому їм довелося бути дуже обережними, щоб не завдати подальшої шкоди", – розповів голлівудська зірка.

Зірка трилогії "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс ледь не став інвалідом Експрес газета

Після цього у Майкла почався довгий період реабілітації. Чотири місяці він заново вчився ходити. Після повернення додому в день зйомок нового фільму актор впав на кухні та отримав важкий перелом руки.

"Це безумовно був найтемніший час мого життя. Я притулився до стіни на кухні, чекав приїзду швидкої і думав, що гірше вже бути не може. Я зрозумів, що не можу прийняти це з оптимізмом, не було ніяких позитивних сторін. Тільки жаль і біль", – зазначив він.

Майкл Джей Фокс ледь не став інвалідом youscreen.ru

Наразі Фокс не дивиться в минуле, а дивиться в майбутнє з "оптимізмом 60-річного чоловіка".

"Я живу з хворобою Паркінсона, але моє життя зараз спокійне, і я дійсно добре проводжу час. Люди мені не вірять, але я люблю життя. Мені подобається бути зі своєю сім'єю. Мені подобається бути з дружиною Трейсі. Мені подобається, що я не роблю непотрібних речей, які робив раніше, тому що у мене немає ні енергії, ні часу. Я вдячний за те, що пройшов через суворе випробування, коли мені було за 50. Я нарешті зрозумів дещо, і це не буде дошкуляти мені в мої 70-80 років", – додав актор.

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