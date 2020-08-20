Зірка "Топмоделі по-українськи" розлучився з популярною блогеркою

Учасник першого сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Сергій Стоун розлучився з блогеркою Сашою Чистовою після трьох років стосунків.

Хлопець зізнався, що рік тому зрадив дівчині. Вона його пробачила, але з часом пара все частіше почала сваритися. Тому Саша вирішила завершити стосунки, пише пресслужба Нового каналу.

Саша Чистова та Сергій Стоун зустрічалися три роки Пресслужба Нового каналу

"Це було кохання з першого погляду, з першого слова, з першої розмови про "помідори"... Так, як я кохаю Сашу, я не кохав нікого, і так сильно кохати когось іншого в мене не вийде. Наше сімейне дозвілля повільно вбивали сварки, ревнощі, ігри. Кажуть, якщо любиш, треба відпускати. Я не згоден з цими словами, але, якщо так буде краще для Саші, нехай", – поділився своїми переживанням Стоун.

Саша Чистова і Сергій Стоун Пресслужба Нового каналу

Чистова розповіла, що деякий момент вважала всіх хлопців зрадниками. А той, хто не зраджує, нібито просто не розповідає про це. Вона жила з цією думкою, поки один чоловік не переконав її в протилежному.

"Минув час, і я намагалася не думати про це, продовжуючи стосунки. Ми обидва робили вигляд, ніби нічого не сталося, але моментами, якщо чесно, мене накривало не по-дитячому. Зараз все добре. Я вдячна йому за цей досвід, тому що відчуваю, що стала сильнішою", – зізналася блогерка.

Пара розлучилася через зраду Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця третього сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Юлія Біньковська на прізвисько "Клео" повідомила, що вагітна первістком.