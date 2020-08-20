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Зірка "Топмоделі по-українськи" розлучився з популярною блогеркою

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Саша Чистова та Сергі Стоун розлучилися

Саша Чистова та Сергі Стоун розлучилися.

Учасник першого сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Сергій Стоун розлучився з блогеркою Сашою Чистовою після трьох років стосунків.

Хлопець зізнався, що рік тому зрадив дівчині. Вона його пробачила, але з часом пара все частіше почала сваритися. Тому Саша вирішила завершити стосунки, пише пресслужба Нового каналу.

Саша Чистова та Сергій Стоун зустрічалися три роки

Саша Чистова та Сергій Стоун зустрічалися три роки Пресслужба Нового каналу

"Це було кохання з першого погляду, з першого слова, з першої розмови про "помідори"... Так, як я кохаю Сашу, я не кохав нікого, і так сильно кохати когось іншого в мене не вийде. Наше сімейне дозвілля повільно вбивали сварки, ревнощі, ігри. Кажуть, якщо любиш, треба відпускати. Я не згоден з цими словами, але, якщо так буде краще для Саші, нехай", – поділився своїми переживанням Стоун.

Саша Чистова і Сергій Стоун

Саша Чистова і Сергій Стоун Пресслужба Нового каналу

Чистова розповіла, що деякий момент вважала всіх хлопців зрадниками. А той, хто не зраджує, нібито просто не розповідає про це. Вона жила з цією думкою, поки один чоловік не переконав її в протилежному.

"Минув час, і я намагалася не думати про це, продовжуючи стосунки. Ми обидва робили вигляд, ніби нічого не сталося, але моментами, якщо чесно, мене накривало не по-дитячому. Зараз все добре. Я вдячна йому за цей досвід, тому що відчуваю, що стала сильнішою", – зізналася блогерка.

Пара розлучилася через зраду

Пара розлучилася через зраду Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця третього сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Юлія Біньковська на прізвисько "Клео" повідомила, що вагітна первістком.

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