Зірка ТБ Надія Матвєєва розповіла, як 14 років страждала від домашнього насильства

Українська ведуча Надія Матвєєва заявила, що протягом 14 років була жертвою домашнього насильства з боку свого батька. Причина тому – алкогольна залежність чоловіка.

Такими подробицями знаменитість поділилася на особистій сторінці в Facebook, прикріпивши до публікації своє дитяче фото. За словами Матвєєвої, вона завжди сподівалася, що тато перестане повертатися додому п'яним і більше не буде криків, скандалів, страху, що вдарить маму. Однак чоловік так і не отямився, адже, як зазначила ведуча, алкоголізм поступово "вбив в ньому і почуття й особистість".

"14 років домашнього насильства. Це моє дитинство. Тато, звичайно, любив мене, але алкоголізм поступово вбиває і почуття й особистість. На цьому дитячому фото я схожа на нього і щиро сподіваюся, що ось-ось тато перестане повертатися додому п'яним і не буде криків, скандалів і моторошного страху, що він ударить маму..." – написала ведуча.

Надія Матвєєва в дитинстві і зараз Facebook-акаунт Надії Матвєєвої

Матвєєва також додала, що коли її мама зверталася за допомогою до міліції, то отримувала відмову, тому що не було "прямої загрози для життя". Заяву жінки про розлучення суд також відхиляв, мотивуючи тим, що потрібно берегти сім'ю – осередок радянського суспільства.

Ведуча зазначила, що розповіла свою історію, щоб взяти участь у 16-денній міжнародної акції проти гендерно зумовленого насильства, яка почалася в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надія Матвєєва розповіла про зради свого екскоханого. За словами телеведучої, у неї були стосунки на відстані з чоловіком з європейської країни.