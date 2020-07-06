Зірка "Татусевих дочок" загримів у реанімацію: актор показав серйозні травми

Російський актор Михайло Казаков, відомий за роллю Іллі Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", потрапив в реанімацію.

Артист не розповів подробиці про причини госпіталізації, але показав знімки з лікарні на особистій сторінці в Instagram.

На кадрах він продемонстрував пошкоджені перебинтовані ноги з помітними синцями і набряками.

Актор з "Татусевих дочок" потрапив в реанімацію Instagram Михайла Казакова

Шанувальники засипали Михайла питаннями щодо його стану. Вони поцікавилися, як актор почувається і побажали йому якнайшвидшого одужання.

"Як ти так примудрився? Давай відновлюйся!"; "Сподіваюся, все буде добре. Дай Бог вам здоров'я!"; "Ти як? Видужуй!" – відреагували фоловери.

У відповідь на сотні коментарів актор пообіцяв пізніше все розповісти всі деталі.

Актор з "Татусевих дочок" потрапив в реанімацію Instagram Михайла Казакова

Нагадаємо, Михайло Казаков завоював широку популярність, зігравши Іллю Полежайкіна в "Татусеві дочках". На зйомках серіалу вага актора становила більше 100 кілограмів. Зараз же його важко впізнати – артист став спортивним, струнким і підтягнутим.

"Ходьба, більше нічого не потрібно. Я п'ять тисяч кілометрів пройшов за останні дев'ять місяців. Це майже 22 кілометри в день. Я просто поставив машину і почав ходити", – розповідав він про секрети свого схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку серіалу "Татусеві дочки" Мирославу Карпович запідозрили в романі зі скандальним актором Павлом Прилучний, який недавно розлучився зі своєю дружиною Агатою Муценієце.