Зірка "Татусевих дочок" із "Миротворця" Гришаєва засвітилася в Одесі
Російська актриса українського походження Нонна Гришаєва, якій у липні 2017 року заборонили в'їзд в Україну через відвідування Криму, засвітилася в Одесі.
Так, артистка поділилася знімками та відео на особистій сторінці в Instagram. Цікаво, що до цього вона зверталася до президента України Володимира Зеленського з проханням "пустити її додому" на пропагандистському російському каналі "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
В Одесі артистка перебуває вже майже два тижні. Вона публікує пляжні знімки, а також розповідає фоловерам про те, як змінилося її рідне місто. Зазначимо, що Нонна Гришаєва народилася в Одесі в 1971 році, в Росію вона переїхала 26 років тому.
Зазначимо, Гришаєвій заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму – актриса в 2017 році брала участь у дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила", який проходив в "Артеку". Також вона значиться в базі "Миротворець".
Через кілька місяців після заборони Гришаєва спробувала потрапити до Одеси зі своїм спектаклем, проте виступ актриси зірвали активісти.
У вересні 2019 року Гришаєва з'явилася в передачі "Міжнародна пилорама" на пропагандистському каналі "НТВ". Артистка з посмішкою на обличчі розповіла, за яких обставин їй заборонили в'їзд.
"Я була в Криму на дитячому фестивалі і давала майстер-класи. Через це я не в'їзна. А перед цим я п'ять років допомагала Одеському ТЮГу. Я зробила благодійний проєкт, безкоштовно щомісяця приїжджала і грала спектаклі. Всі гроші йшли на розвиток театру. Закрили мені в'їзд саме того дня, коли я поставила черговий спектакль у день свого дня народження. Мені сказали: не пустимо, зірвемо спектакль. Ось якось так", – заявила на росТВ Гришаєва і додала:
"Я маю надії. З нинішнім президентом України ми все-таки колеги, все-таки працювали разом. Володю, пусти мене додому, будь ласка, я більше не можу. Мої сили вже закінчуються".
Термін заборони на в'їзд в Україну для Гришаєвої закінчився в липні 2020 року. Ймовірно, СБУ не продовжило його для російської актриси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російській співачці Глюкозі (Наталія Чистякова-Іонова) заборонили в'їзд в Україну на три роки за відвідування анексованого Криму.