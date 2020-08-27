Зірка "Татусевих дочок" із "Миротворця" Гришаєва засвітилася в Одесі

Російська актриса українського походження Нонна Гришаєва, якій у липні 2017 року заборонили в'їзд в Україну через відвідування Криму, засвітилася в Одесі.

Так, артистка поділилася знімками та відео на особистій сторінці в Instagram. Цікаво, що до цього вона зверталася до президента України Володимира Зеленського з проханням "пустити її додому" на пропагандистському російському каналі "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В Одесі артистка перебуває вже майже два тижні. Вона публікує пляжні знімки, а також розповідає фоловерам про те, як змінилося її рідне місто. Зазначимо, що Нонна Гришаєва народилася в Одесі в 1971 році, в Росію вона переїхала 26 років тому.

Заборонена СБУ Гришаєва засвітилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Зазначимо, Гришаєвій заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму – актриса в 2017 році брала участь у дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила", який проходив в "Артеку". Також вона значиться в базі "Миротворець".

Нонна Гришаєва значиться в базі "Миротворець" Сайт "Миротворця"

Через кілька місяців після заборони Гришаєва спробувала потрапити до Одеси зі своїм спектаклем, проте виступ актриси зірвали активісти.

У вересні 2019 року Гришаєва з'явилася в передачі "Міжнародна пилорама" на пропагандистському каналі "НТВ". Артистка з посмішкою на обличчі розповіла, за яких обставин їй заборонили в'їзд.

Гришаєва на НТВ звернулася до Зеленського Скриншот відео (НТВ)

"Я була в Криму на дитячому фестивалі і давала майстер-класи. Через це я не в'їзна. А перед цим я п'ять років допомагала Одеському ТЮГу. Я зробила благодійний проєкт, безкоштовно щомісяця приїжджала і грала спектаклі. Всі гроші йшли на розвиток театру. Закрили мені в'їзд саме того дня, коли я поставила черговий спектакль у день свого дня народження. Мені сказали: не пустимо, зірвемо спектакль. Ось якось так", – заявила на росТВ Гришаєва і додала:

"Я маю надії. З нинішнім президентом України ми все-таки колеги, все-таки працювали разом. Володю, пусти мене додому, будь ласка, я більше не можу. Мої сили вже закінчуються".

Термін заборони на в'їзд в Україну для Гришаєвої закінчився в липні 2020 року. Ймовірно, СБУ не продовжило його для російської актриси.

Гришаєва приїхала до Одеси після заборони СБУ Instagram Нонни Гришаєвої

Гришаєва приїхала до Одеси Instagram Нонни Гришаєвої

Російська актриса з "Миротворця" приїхала в Україну Instagram Нонни Гришаєвої

Російська актриса з "Миротворця" з'явилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Гришаєва поділилася знімками з Одеси Instagram Нонни Гришаєвої

Нонна Гришаєва з'явилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, російській співачці Глюкозі (Наталія Чистякова-Іонова) заборонили в'їзд в Україну на три роки за відвідування анексованого Криму.

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