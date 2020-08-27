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Зірка "Татусевих дочок" із "Миротворця" Гришаєва засвітилася в Одесі

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,4 т.
Нонна Гришаєва з'явилася в Україні після заборони СБУ

Нонна Гришаєва з'явилася в Україні після заборони СБУ. Колаж

Російська актриса українського походження Нонна Гришаєва, якій у липні 2017 року заборонили в'їзд в Україну через відвідування Криму, засвітилася в Одесі.

Так, артистка поділилася знімками та відео на особистій сторінці в Instagram. Цікаво, що до цього вона зверталася до президента України Володимира Зеленського з проханням "пустити її додому" на пропагандистському російському каналі "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В Одесі артистка перебуває вже майже два тижні. Вона публікує пляжні знімки, а також розповідає фоловерам про те, як змінилося її рідне місто. Зазначимо, що Нонна Гришаєва народилася в Одесі в 1971 році, в Росію вона переїхала 26 років тому.

Заборонена СБУ Гришаєва засвітилася в Одесі

Заборонена СБУ Гришаєва засвітилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Зазначимо, Гришаєвій заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму – актриса в 2017 році брала участь у дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила", який проходив в "Артеку". Також вона значиться в базі "Миротворець".

Нонна Гришаєва значиться в базі "Миротворець"

Нонна Гришаєва значиться в базі "Миротворець" Сайт "Миротворця"

Через кілька місяців після заборони Гришаєва спробувала потрапити до Одеси зі своїм спектаклем, проте виступ актриси зірвали активісти.

У вересні 2019 року Гришаєва з'явилася в передачі "Міжнародна пилорама" на пропагандистському каналі "НТВ". Артистка з посмішкою на обличчі розповіла, за яких обставин їй заборонили в'їзд.

Гришаєва на НТВ звернулася до Зеленського

Гришаєва на НТВ звернулася до Зеленського Скриншот відео (НТВ)

"Я була в Криму на дитячому фестивалі і давала майстер-класи. Через це я не в'їзна. А перед цим я п'ять років допомагала Одеському ТЮГу. Я зробила благодійний проєкт, безкоштовно щомісяця приїжджала і грала спектаклі. Всі гроші йшли на розвиток театру. Закрили мені в'їзд саме того дня, коли я поставила черговий спектакль у день свого дня народження. Мені сказали: не пустимо, зірвемо спектакль. Ось якось так", – заявила на росТВ Гришаєва і додала:

"Я маю надії. З нинішнім президентом України ми все-таки колеги, все-таки працювали разом. Володю, пусти мене додому, будь ласка, я більше не можу. Мої сили вже закінчуються".

Термін заборони на в'їзд в Україну для Гришаєвої закінчився в липні 2020 року. Ймовірно, СБУ не продовжило його для російської актриси.

Гришаєва приїхала до Одеси після заборони СБУ

Гришаєва приїхала до Одеси після заборони СБУ Instagram Нонни Гришаєвої

Гришаєва приїхала до Одеси

Гришаєва приїхала до Одеси Instagram Нонни Гришаєвої

Російська актриса з "Миротворця" приїхала в Україну

Російська актриса з "Миротворця" приїхала в Україну Instagram Нонни Гришаєвої

Російська актриса з "Миротворця" з'явилася в Одесі

Російська актриса з "Миротворця" з'явилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Гришаєва поділилася знімками з Одеси

Гришаєва поділилася знімками з Одеси Instagram Нонни Гришаєвої

Нонна Гришаєва з'явилася в Одесі

Нонна Гришаєва з'явилася в Одесі Instagram Нонни Гришаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, російській співачці Глюкозі (Наталія Чистякова-Іонова) заборонили в'їзд в Україну на три роки за відвідування анексованого Криму.

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