Зірка "Татусевих дочок" відповіла на критику через роман із 46-річним Авербухом

Російська актриса, зірка "Татусевих дочок" Ліза Арзамасова відповіла хейтерам, які критикують її за роман з відомим постановником льодових шоу Іллею Авербухом. Вона вказала, що різниця у віці в 21 рік її не бентежить, дівчина не розуміє причини таких активних обговорень.

Нещодавно російські ЗМІ сфотографували 25-річну Лізу та 46-річного Іллю на одній із літніх веранд Москви (Росія). Пізніше вони підтвердили свої стосунки. Дівчину одразу ж почали критикувати за роман, тому акторка звернулася до хейтерів в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну чого ви так розшумілися? Ну що сталося? Світ на голову не впав. І я – все та ж Ліза. У кожного з нас крім роботи, спілкування, соцмереж, є ще величезне життя, в якому відбувається багато подій – і хороших, і поганих", – написала акторка.

Звернення акторки Скріншот Instagram @liza_arzamasova

За її словами, у кожної людини повинен бути особистий простір, до якого потрібно ставитися з повагою і гаслом "не моя справа". Також Арзамасова відзначила, що поки не вміє спілкуватися в соцмережі на тему особистого життя.

"Але ж за великим рахунком, що вам потрібно знати про мене? Точніше так: що потрібно знати про мене тим, хто любить мене і поважає? Тільки те, що у мене все добре. Хіба цього мало? А яка різниця, як там все в деталях?" – додала акторка.

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова hellomagazine.com

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