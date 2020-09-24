Зірка "Татусевих дочок" та 46-річний Авербух вперше розповіли про свій роман

25-річна зірка "Татусевих дочок" Єлизавета Арзамасова та 46-річний фігурист Ілля Авербух вперше розповіли про свій роман.

Зірки стали гостями програми "Вечерний Ургант". Це був їх перший спільний вихід у світ. На питання, коли почалися їхні стосунки, пара вирішила не відповідати (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось ми тут, ось ми разом, ось ми щасливі!" – поділився Авербух.

Також фігурист зізнався, що для нього стало сюрпризом хобі Арзамасової – вона захоплюється мотокросом. Під час карантину він вирішив її вразити і прокатати на квадроциклі.

"Я посадив її ззаду, все добре, заїжджаємо в ліс, там одноколійка. Я думаю: "Треба їхати вперед, хоча попереду калюжа, але я ж не повинен зупинятися, я ж чоловік". І я весь час запитував Лізу: "Тобі не страшно?". "Ні-ні", – відповідала вона", – розповів Авербух.

За його словами, у результаті квадроцикл застряг, через що актрисі довелося його штовхати. Хореограф також заявив, що вони з Арзамасовою не хотіли афішувати свої стосунки, проте заради шоу "Вечірній Ургант" вирішили зробити виняток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ сфотографували 25-річну Лізу та 46-річного Іллю на одній із літніх веранд Москви. Пізніше вони підтвердили свої стосунки. Дівчину одразу ж почали критикувати за роман.