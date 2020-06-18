Зірка "Татусевих дочок" пояснила, чому Єфремова не лікували від алкоголізму
Російська актриса і телеведуча Нонна Гришаєва розповіла, чому друзі актора Михайла Ефремова, який став учасником смертельного ДТП, не допомагали йому впоратися з алкоголізмом.
Незважаючи на те, що алкогольна залежність ні для кого не була секретом, вплинути на ситуацію близькі не могли. "З Михайлом завжди непросто працювалося ... Алкоголізм – це хвороба. Зараз багато говорять, чому не лікували, куди дивилися друзі. Думаєте, це так легко – змусити людину з таким важким характером лягти в клініку", – пояснила Гришаєва в своєму інтерв'ю виданню МК.
Відзначимо, що подія викликала величезний резонанс серед зірок. Одні засудили вчинок Єфремова, інші – стали на захист і закликають до милосердя.
"Просто прикро і боляче за те, що відбувається у нас на телебаченні. І те, що на цьому багато піаряться. Це зграя, яка накинулася, танцює на кістках і забиває камінням. Хіба всі ви безгрішні?" – відповіла 48-річна зірка серіалу "Татусеві дочки" на цькування в мережі.
Гришаєва і Єфремов були добре знайомі і неодноразово зустрічалися на акторській сцені театру і кіно. "Дуже шкода ... Шкода всіх. І загиблого, і його сім'ю, і Мишка. Як він сказав у своєму зверненні, немає більше такого артиста Михайла Єфремова. Він повільно вбивав себе, а врешті погубив і себе, і чужу душу ", – додала Нонна в своєму інтерв'ю.
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов в намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.