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Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото

1.8т Читати матеріал російською

Зірка "Татусевих дочок" 33-річна Мирослава Карпович повністю роздяглася для фото. Автором знімків стала фотограф Яна Лапкина.

Фото розмістили в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів.

Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
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Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото

"Мирослава! Ви дуже красива! Успіху, щастя, удачі. Спасибі, що ви є", "Мирослава, ви приголомшлива", "Яка красива", "Найкрасивіша в світі", - пишуть в мережі.

Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото
Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російська актриса Катя Старшова, відома роллю Пуговки в "Татусеві дочках", захопила мережу пікантним фото в червоній сукні з глибоким декольте.

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