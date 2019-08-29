Зірка "Татусевих дочок" повністю роздяглася для фото

Зірка "Татусевих дочок" 33-річна Мирослава Карпович повністю роздяглася для фото. Автором знімків стала фотограф Яна Лапкина.

Фото розмістили в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів.

"Мирослава! Ви дуже красива! Успіху, щастя, удачі. Спасибі, що ви є", "Мирослава, ви приголомшлива", "Яка красива", "Найкрасивіша в світі", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російська актриса Катя Старшова, відома роллю Пуговки в "Татусеві дочках", захопила мережу пікантним фото в червоній сукні з глибоким декольте.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!