Зірка "Татусевих дочок" показав себе в інвалідному кріслі. Фото

Юля Ухіна Люди 10:35, 31.07.2020

Російський актор Михайло Казаков, відомий за роллю Іллі Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", після падіння з висоти 12 метрів опинився в інвалідному кріслі.

Відповідний знімок артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. На кадрі можна побачити перебинтовані ноги Казакова.

"ЛФК і УФП в одному бульйоні, просто додай води", – підписав фото актор.

Зірка "Татусевих дочок" показав себе в інвалідному кріслі (Instagram Михайла Казакова)

На початку липня Михайло Казаков впав з 12-метрової висоти, коли намагався зробити фотографію Твері, і отримав переломи нижніх кінцівок. Трішки пізніше актор розповідав, що йому зробили операцію, вставивши в ноги металеві пластини. Зараз його вже виписали з лікарні, проте артисту деякий час доведеться провести в інвалідному кріслі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку серіалу "Татусеві дочки" Мирославу Карпович запідозрили в романі зі скандальним актором Павлом Прилучний, який недавно розлучився зі своєю дружиною Агатою Муценієце.

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