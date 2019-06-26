Зірка "Татусевих дочок" показала гарячий танець

24-річна російська актриса Ліза Арзамасова, відома роллю Галини Сергіївни у популярному серіалі "Татусеві дочки", продемонструвала запальний танець.

Так, вона поділилася в соціальній мережі Instagram відео і фото зі свого відпочинку у Тунісі.

Актриса сфотографувалася під час морської прогулянки на яхті. Арзамасова забралася на борт судна і трималася рукою за ванти. Вона позувала у білому напівпрозорому платті і туфлях на підборах.

Крім того, актриса станцювала запальний танець біля сходів під пісню Stromae "Papaoutai".

Як раніше писав OBOZREVATEL, артистка Ліза Арзамасова вразила мережу фотографією, на якій позувала у прозорому топі без білизни, сексуально оголивши спину.

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