Російська актриса, зірка "Татусевих дочок" Ліза Арзамасова поділилася з шанувальниками фото з відпочинку в Криму.

Відповідний знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в короткому комбінезоні білого кольору на борту яхти. Свій образ Ліза доповнила капелюхом і кросівками в тон вбрання.

"Іноді на воді стійкіше, ніж на суші. І безпечніше. Поплив собі, і берега – тільки на горизонті. Ніякої зайвої інформації та звуків. З завтрашнього дня – в щільному робочому режимі. Сподіваюся, без качки й штормів", – підписала публікацію Арзамасова.

Зірка "Татусевих дочок" показала фото з відпочинку в Криму (Instagram Лізи Арзамасової)

Шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки й засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліза Арзамасова розповіла, що почала зустрічатися з чемпіоном світу з фігурного катання Іллею Авербухом. Крім того, були опубліковані знімки актриси, на якому вона трималася за руки з коханим на веранді на березі водойми.