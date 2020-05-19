Зірка "Татусевих дочок" Мельникова викликала ажіотаж спокусливими фото

Крістіна Долматова люди 03:00, 19.05.2020

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Дарина Мельникова поділилася з шанувальниками спокусливими фото.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в білому топі, який пікантно оголив її плечі.

Дарина Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh

"Квіткова дієта", – написала Мельникова.

Дарина Мельникова у відвертому вбранні
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh
Спокуслива Дарина Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото зірки й засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.

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