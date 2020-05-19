Зірка "Татусевих дочок" викликала ажіотаж спокусливими фото

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Дарина Мельникова поділилася з шанувальниками спокусливими фото.
Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в білому топі, який пікантно оголив її плечі.
Дарина Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh
"Квіткова дієта", – написала Мельникова.
Дарина Мельникова у відвертому вбранні
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh
Спокуслива Дарина Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарина Мельникова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото зірки й засипали її компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.