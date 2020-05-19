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19 травня • оновлено в 03:45
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Зірка "Татусевих дочок" Мельникова викликала ажіотаж спокусливими фото

1.9т
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Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Дарина Мельникова поділилася з шанувальниками спокусливими фото.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в білому топі, який пікантно оголив її плечі.

Дарина Мельникова

Дарина Мельникова

Фото: instagram/melnikovadsh

"Квіткова дієта", – написала Мельникова.

Дарина Мельникова у відвертому вбранні

Дарина Мельникова у відвертому вбранні

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарина Мельникова сексуально позує на камеру

Дарина Мельникова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/melnikovadsh

Спокуслива Дарина Мельникова

Спокуслива Дарина Мельникова

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарина Мельникова в пікантній фотосесії

Дарина Мельникова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарина Мельникова сексуально позує на камеру

Дарина Мельникова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/melnikovadsh

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото зірки й засипали її компліментами.

Зірка "Татусевих дочок" викликала ажіотаж спокусливими фото
Зірка "Татусевих дочок" викликала ажіотаж спокусливими фото
Зірка "Татусевих дочок" викликала ажіотаж спокусливими фото
Зірка "Татусевих дочок" викликала ажіотаж спокусливими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дарина Мельникова шокувала шанувальників відео, в якому налисо поголила собі голову.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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