Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото

Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним, відрізала волосся та стала блондинкою.

Новим образом 34-річна артистка похвалилася на особистій сторінці в Instgaram, опублікувавши зухвалі знімки. На одному з них вона позувала в чорному плащі, який доповнила ботфортами на незвичних підборах. Доповнила свій образ Карпович великими сережками.

Мирослава Карпович кардинально змінила імідж Instagram Мирослави Карпович

На інших же світлинах актриса позувала в сірому костюмі та в чорному комплекті з шортів і топа. Другий образ Мирослава доповнила масивними черевиками.

"Дякую всім моїм чародіям", – прокоментувала публікацію Карпович.

Мирослава Карпович здивувала зміною іміджу Instagram Мирослави Карпович

Мирослава Карпович у пікантній фотосесії Instagram Мирослави Карпович

Зазначимо, що шанувальники оцінили сміливе перетворення актриси, засипавши її захопленими коментарями.

"Стрижка дуже крута", "Це щось неймовірне", "Суперсексуальна", "Дуже красива", "Це ваш найшикарніший образ", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: