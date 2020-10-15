Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним, відрізала волосся та стала блондинкою.
Новим образом 34-річна артистка похвалилася на особистій сторінці в Instgaram, опублікувавши зухвалі знімки. На одному з них вона позувала в чорному плащі, який доповнила ботфортами на незвичних підборах. Доповнила свій образ Карпович великими сережками.
На інших же світлинах актриса позувала в сірому костюмі та в чорному комплекті з шортів і топа. Другий образ Мирослава доповнила масивними черевиками.
"Дякую всім моїм чародіям", – прокоментувала публікацію Карпович.
Зазначимо, що шанувальники оцінили сміливе перетворення актриси, засипавши її захопленими коментарями.
"Стрижка дуже крута", "Це щось неймовірне", "Суперсексуальна", "Дуже красива", "Це ваш найшикарніший образ", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павла й Мирославу разом помітили біля одного з торговельних центрів Москви, звідки вони вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла вирушили кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний та Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей із проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста недавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович уже переїхала в заміський особняк Прилучного, в якому він раніше жив із Муценієце.