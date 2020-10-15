Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото

Юля Ухіна Люди 17:00, 15.10.2020 Оновлено: 17:14, 15.10.2020

Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним, відрізала волосся та стала блондинкою.

Новим образом 34-річна артистка похвалилася на особистій сторінці в Instgaram, опублікувавши зухвалі знімки. На одному з них вона позувала в чорному плащі, який доповнила ботфортами на незвичних підборах. Доповнила свій образ Карпович великими сережками.

Мирослава Карпович кардинально змінила імідж
Instagram Мирослави Карпович

На інших же світлинах актриса позувала в сірому костюмі та в чорному комплекті з шортів і топа. Другий образ Мирослава доповнила масивними черевиками.

"Дякую всім моїм чародіям", – прокоментувала публікацію Карпович.

Мирослава Карпович здивувала зміною іміджу
Instagram Мирослави Карпович
Мирослава Карпович у пікантній фотосесії
Instagram Мирослави Карпович

Зазначимо, що шанувальники оцінили сміливе перетворення актриси, засипавши її захопленими коментарями.

"Стрижка дуже крута", "Це щось неймовірне", "Суперсексуальна", "Дуже красива", "Це ваш найшикарніший образ", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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