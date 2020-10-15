Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
3,1 т.
Мирослава Карпович кардинально змінила імідж

Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович, якій приписують роман із актором Павлом Прилучним, відрізала волосся та стала блондинкою.

Новим образом 34-річна артистка похвалилася на особистій сторінці в Instgaram, опублікувавши зухвалі знімки. На одному з них вона позувала в чорному плащі, який доповнила ботфортами на незвичних підборах. Доповнила свій образ Карпович великими сережками.

Мирослава Карпович кардинально змінила імідж

На інших же світлинах актриса позувала в сірому костюмі та в чорному комплекті з шортів і топа. Другий образ Мирослава доповнила масивними черевиками.

"Дякую всім моїм чародіям", – прокоментувала публікацію Карпович.

Мирослава Карпович здивувала зміною іміджу
Мирослава Карпович у пікантній фотосесії

Зазначимо, що шанувальники оцінили сміливе перетворення актриси, засипавши її захопленими коментарями.

"Стрижка дуже крута", "Це щось неймовірне", "Суперсексуальна", "Дуже красива", "Це ваш найшикарніший образ", – написали люди.

Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович здивувала кардинальною зміною іміджу. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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