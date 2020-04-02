Зірка "Татусевих дочок" Карпович викликала ажіотаж фото в купальнику: як виглядає актриса зараз

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Мирослава Карпович Instagram @m1r0slava_karpovich

На чорно-білому фото Мирослава позує в купальнику і босоніжках на підборах, сидячи на стільці. У кадрі Карпович продемонструвала свою фігуру, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.

Шанувальники не залишили без уваги пікантний знімок актриси й засипали її компліментами.

"Як можна бути такою худою й такою сексі", "Ти просто не уявляєш собі, наскільки ти красива", "Це дуже красиво", "Витончена краса", "Просто королева", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович роздяглася на новому фото. З одягу на актрисі залишилася лише чорна шкіряна спідниця. Незважаючи на те, що Карпович знята зі спини, частина голих грудей потрапила в об'єктив.

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