Зірка "Татусевих дочок" Карпович викликала ажіотаж фото в купальнику: як виглядає актриса зараз

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику.
Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Мирослава Карпович
Instagram @m1r0slava_karpovich
На чорно-білому фото Мирослава позує в купальнику і босоніжках на підборах, сидячи на стільці. У кадрі Карпович продемонструвала свою фігуру, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.
Шанувальники не залишили без уваги пікантний знімок актриси й засипали її компліментами.
"Як можна бути такою худою й такою сексі", "Ти просто не уявляєш собі, наскільки ти красива", "Це дуже красиво", "Витончена краса", "Просто королева", – писали в коментарях користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович роздяглася на новому фото. З одягу на актрисі залишилася лише чорна шкіряна спідниця. Незважаючи на те, що Карпович знята зі спини, частина голих грудей потрапила в об'єктив.
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