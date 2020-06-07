Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 11:46, 7.06.2020

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала оголеною, прикривши груди прозорим тюлем. Відповідний знімок Карпович опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Спокуслива Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації актриси, і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Мирослави Карпович, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Мирослава Карпович в пікантній фотосесії
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович оголила груди
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович сексуально позує на камеру
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович в пікантній фотосесії
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Спокуслива Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.

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