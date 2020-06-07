Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото
Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому дівчина позувала оголеною, прикривши груди прозорим тюлем. Відповідний знімок Карпович опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації актриси, і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Мирослави Карпович, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.