Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото

Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому дівчина позувала оголеною, прикривши груди прозорим тюлем. Відповідний знімок Карпович опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Спокуслива Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації актриси, і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Мирослави Карпович, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Мирослава Карпович в пікантній фотосесії
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович оголила груди
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович сексуально позує на камеру
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович в пікантній фотосесії
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Спокуслива Мирослава Карпович
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.