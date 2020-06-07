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7 червня • оновлено в 12:53
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Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото

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Російська актриса й зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала оголеною, прикривши груди прозорим тюлем. Відповідний знімок Карпович опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Спокуслива Мирослава Карпович

Спокуслива Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації актриси, і засипали її компліментами.

Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото
Зірка "Татусевих дочок" Карпович роздяглася на камеру: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Мирослави Карпович, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Мирослава Карпович в пікантній фотосесії

Мирослава Карпович в пікантній фотосесії

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович оголила груди

Мирослава Карпович оголила груди

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович сексуально позує на камеру

Мирослава Карпович сексуально позує на камеру

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович в пікантній фотосесії

Мирослава Карпович в пікантній фотосесії

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Спокуслива Мирослава Карпович

Спокуслива Мирослава Карпович

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мирослава Карпович показала фігуру в спокусливому купальнику, зокрема, акцентувавши увагу на довгих і струнких ногах.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Мирослава Карпович
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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