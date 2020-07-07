Зірка "Татусевих дочок" Арзамасова закрутила роман із 46-річним Авербухом: перші фото пари

Російська актриса, зірка "Татусевих дочок" Ліза Арзамасова закрутила роман із відомим хореографом і постановником льодових шоу Іллею Авербухом.

Про це повідомив журнал "Hello", а також опублікував спільні знімки пари. Зазначимо, що знаменитостей сфотографували на одній із літніх веранд Москви за романтичною вечерею. На кадрах можна побачити, що Ліза та Ілля ніжно трималися за руки і дивилися один на одного.

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Пізніше Арзамасова підтвердила виданню інформацію про роман з Авербухом. Однак усі інші подробиці побажала зберегти в таємниці. До речі, про стосунки із зіркою "Татусевих дочок" висловився й сам хореограф.

"Ми з Лізою зустрічаємося. Я завжди заперечував усі історії, тому що вони всі були брехливі, але тут правда", – розповів Авербух для "П'ятого каналу".

Зазначимо, що актриса познайомилася з хореографом у 2010 році під час участі в шоу "Лед и пламень". Авербух виступав тоді продюсером проєкту і тренером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліза Арзамасова здивувала шанувальників пікантним знімком. На ньому зірка "Татусеві дочок" позувала в прозорому топі без білизни, сексуально оголивши спину.