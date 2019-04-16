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Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото

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Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в напівпрозорому вбранні з білого пір'я, оголивши свої стрункі ноги.

Знімок Кухар розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Фоловери артистки захопилися її образом і залишили десятки позитивних коментарів.

Катерина Кухар

Катерина Кухар

instagram.com/ekaterinakukhar_official

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"Божественно", "Красуня", "Як ангел", "Яка ж ви красива", "Просто королева", "Ах, яке круте фото! Красуня", "Неймовірна", "Дуже ніжно і красиво", - зазначили шанувальники Кухар.

Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото
Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото
Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото
Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото
Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кухар побалувала шанувальників серією знімків, поміркувавши про мистецтво.

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