Зірка "Танців з зірками" вийшла заміж у прямому ефірі: зворушливе відео

У четвертому випуску шоу "Танці з зірками" в неділю, 15 вересня, відбулося весілля прими-балерини Катерини Кухар і прем'єра Олександра Стоянова.

Церемонію одруження в прямому ефірі провели ведучі проєкту Юрій Горбунов і Тіна Кароль. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Під вінець Кухар повів Горбунов. Танцюристи обмінялися клятвами вірності й скріпили союз поцілунком.

Стоянов подарував своїй дружині танець.

Крім того, в ефірі шоу відбувся перший весільний танець. Зазначимо, що прима-балерина Кухар також зізналася, що вони з Олександром повінчалися в церкві рівно п'ять років тому.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у неділю, 15 вересня, о 21:00 пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками". 12 пар судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франциско Гомес.

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