Зірка "Танців з зірками" розбурхала пікантним знімком

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників пікантним знімком.

Вона знялася для журналу про знаменитостей і подорожі Сhance в образі спокусливої Білосніжки, а фотографією поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сучасна Білосніжка зі сторінок Сhance magazine. Кого пригостити яблучком?" – підписала вона під знімком, на якому позує у відвертій сукні з корсетом, що підкреслило її струнку фігуру, і прозорою спідницею, що оголює ноги.

Шанувальники були в захваті від нового знімка Кухар. У мережі помітили, що вона дуже гарна та ідеально підходить для того, щоб з неї писати картини.

"Яка гарна", "Ви божественна", "Білосніжка, на яку ми заслужили, красуня", "Катюшо, яка ти прекрасна! Хоч картину пиши", – написали захоплені шанувальники.

Катерина Кухар Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кухар побалувала шанувальників серією знімків, поміркувавши про мистецтво.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!