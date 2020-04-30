Зірка "Танців з зірками" пікантно станцювала з чоловіком у ліжку

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов станцювали балетне па, лежачи в ліжку.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instagram Стоянов.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар Instagram @stoianov_aleksandr

Так, у ролику Катерина й Олександр зняли лише свої ноги, які синхронно рухаються в такт музиці. Примітно, що таким відео подружжя привітало всіх з Днем танцю, який святкували 29 квітня.

"Всіх причетних і не дуже вітаю з Днем Танцю! Ми всі любимо зловити ритм і розважатися під музику, так нехай приводів танцювати у кожного буде більше. А поки ми можемо собі дозволити трохи відпочити й це прекрасно!", – таким підписом супроводив публікацію Стоянов .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов провели першу фотосесію дочки для журналу.