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Зірка "Таємниць Смолвіля" зізналася у вербуванні жінок в секс-рабство

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Обвинувачена у вербуванні жінок в секс-рабство американська актриса Еллісон Мек, що здобула популярність завдяки серіалу "Таємниці Смолвіля", визнала свою провину.

Як повідомляє BuzzFeedNews, днями в суді Брукліна зірка підтвердила, що входила в керівництво організації NXIVM і щонайменше у двох випадках отримувала гроші за примус жінок вступити в інтимний зв'язок з керівником секс-культу Кітом Раньєрі. Мек також не стала заперечувати шантаж і примус до праці.

"Я прийшла до висновку, що повинна нести повну відповідальність за свої дії, тому визнаю себе винною", — заявила Мек в залі суду.

Зірка "Таємниць Смолвіля" зізналася у вербуванні жінок в секс-рабство

Фото: buzzfeednews.com

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Також Еллісон пояснила, що привернуло її до NXIVM.

"Я приєдналася в NXIVM, щоб знайти мету. Дійсно вважала, що знайшла людей, які поділяють зі мною мою віру. Думала, що Кіт хоче допомагати людям. Я помилилася", — сказала актриса.

Зірка "Таємниць Смолвіля" зізналася у вербуванні жінок в секс-рабство

Фото: Associated Press

Зазначимо, що Еллісон визнала провину за декількома пунктами висунутого проти неї звинувачення, за кожним із яких їй загрожує до 20 років в'язниці. Сам Раньєрі постане перед судом в кінці квітня.

Зірка "Таємниць Смолвіля" зізналася у вербуванні жінок в секс-рабство

Фото: Associated Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній член Асамблеї штату Невада Люсі Флорес звинуватила колишнього віце-президента США Джо Байдена в сексуальних домаганнях.

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