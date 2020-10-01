Зірка 'Сватів' Саліванчук заразилася коронавірусом

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно вдруге стала мамою, заразилася коронавірусом.

Такою інформацією 35-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також розповіла про симптоми хвороби, з якими їй довелося зіткнутися.

"У мій будинок прийшов COVID-19. Як би хотілося взяти всі хвороби, покласти в сумочку і відправити плисти кудись далеко, як в казці, за тридесяте королівство. Але, на жаль, ми не в казці... Отже, розповідаю. Спочатку симптоми були у чоловіка – нездужання, температура 37,6 і ломота в тілі. Здав аналіз, результат позитивний. На наступний день йому стало набагато краще, всі симптоми пройшли. Але у мене з'явилися температура – 39,8, кашель, ломота, нездужання. Ви розумієте, як це переживати мамі, що годує грудьми?" – поділилася вона.

Також Саліванчук розповіла про те, як лікується, а також поскаржилася на медицину в країні.

"Загалом, поки збиваю температуру парацетомолом і ношпою, приймаю вітамін С і Д, від горла – Декатилен! Подивимося, що буде далі! До речі, у нас в країні з тестами біда. Навіть за гроші потрібно чекати по 5 днів вільного місця. Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати й всім байдуже, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити... Бережіть себе і не хворійте", – підсумувала актриса.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український співак, секс-символ естради та учасник проєкту "Танці з зірками" Олег Винник захворів на коронавірус. Його партнерка Олена Шоптенко також заразилася COVID-19.