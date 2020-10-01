Зірка "Сватів" Саліванчук заразилася коронавірусом

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
5,1 т.
Зірка 'Сватів' Саліванчук заразилася коронавірусом

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно вдруге стала мамою, заразилася коронавірусом.

Такою інформацією 35-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також розповіла про симптоми хвороби, з якими їй довелося зіткнутися.

"У мій будинок прийшов COVID-19. Як би хотілося взяти всі хвороби, покласти в сумочку і відправити плисти кудись далеко, як в казці, за тридесяте королівство. Але, на жаль, ми не в казці... Отже, розповідаю. Спочатку симптоми були у чоловіка – нездужання, температура 37,6 і ломота в тілі. Здав аналіз, результат позитивний. На наступний день йому стало набагато краще, всі симптоми пройшли. Але у мене з'явилися температура 39,8, кашель, ломота, нездужання. Ви розумієте, як це переживати мамі, що годує грудьми?" – поділилася вона.

Анна Саліванчук заразилася коронавірусом (Instagram Анни Саліванчук)

Також Саліванчук розповіла про те, як лікується, а також поскаржилася на медицину в країні.

"Загалом, поки збиваю температуру парацетомолом і ношпою, приймаю вітамін С і Д, від горла – Декатилен! Подивимося, що буде далі! До речі, у нас в країні з тестами біда. Навіть за гроші потрібно чекати по 5 днів вільного місця. Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати й всім байдуже, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити... Бережіть себе і не хворійте", – підсумувала актриса.

Анна Саліванчук з чоловіком та сином (Instagram Анни Саліванчук)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український співак, секс-символ естради та учасник проєкту "Танці з зірками" Олег Винник захворів на коронавірус. Його партнерка Олена Шоптенко також заразилася COVID-19.

Коронавірусшоу-бизнесшоуАнна Саліванчук