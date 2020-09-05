Зірка "Сватів" Саліванчук вперше показала обличчя новонародженого сина

Українська акторка Анна Саліванчук, яка днями вдруге стала мамою, вперше показала новонародженого сина.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливе фото з двома синами. На знімку позують її 5-річний син Гліб і новонароджений малюк, ім'я якого акторка не називає.

"Ну, що ж, як сказав мій п'ятирічний син Гліб - тепер нас у родині 4 члени. Коли я побачила свого старшого Гліба, на руках тримаючи малюка, я не змогла утримати сльози. Гліб мені здався таким дорослим чоловіком у порівнянні з нашим новим членом сім'ї ", - писала у фотоблозі артистка.

Саліванчук показала обличчя новонародженого сина.

Також Саліванчук розповіла, як старший син відреагував на появу нового члена сім'ї.

"Але коли ми всі разом приїхали додому, а Гліб каже: мама, ти поки речі розбираєш, я посиджу з братом. Чесно, немає нічого чарівніше, ніж спостерігати як старший приносить йому свої іграшки, цілує йому ніжки і намагається прочитати казку, як уміє . А потім підходить до мене і каже, мама, брату потрібна твоя циця, а я поки почекаю. Ти його погодуй, а потім мене - це любов з першого погляду", - поділилася зірка.

Саліванчук розповіла, як старший син відреагував на появу молодшого брата.

Відзначимо, що 1 вересня акторка Анна Саліванчук вдруге стала мамою, вона народила сина. Процес появи малюка на світ зірка показала в Instagram, чим здивувала багатьох шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 27 серпня стали батьками. Перше фото новонародженої дитини із зірковими батьками опублікували на сторінці міжнародної організації "ЮНІСЕФ".