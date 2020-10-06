Зірка 'Сватів' Саліванчук розповіла, як переносить COVID-19

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка раніше заразилася коронавірусом, розповіла про тяжкий перебіг хвороби й про симптоми COVID-19.

Такими подробицями 35-річна артистка поділилася в інтерв'ю виданню "КП в Україні". За словами Саліванчук, почувається дуже погано. Зазначимо, що Саліванчук хворіє вже сім днів.

"Уже сьомий день хворію і, на жаль, почуваюся ще погано. Температура вже, звичайно, не 39, але тримається 37,6. Не було температури тільки один день, а так увесь час дуже погано, два дні було 39,8. Нудота, ломота, нездужання. Зникли смаки, запахи. Це найогидніше. Могла б хоч шоколадкою себе порадувати, а так усе смаку паперу", – зізналася актриса.

Вона також додала, що медсестра її сімейної лікарки зв'язалася з нею тільки через сім днів хвороби. До цього актриса не могла отримати кваліфіковану допомогу і змушена була звертатися в платну клініку.

"Я, як тільки дізналася, одразу зателефонувала до сімейної лікарки з питанням, що мені робити, адже я вдома з місячною дитиною і мені страшно. А вона мені й каже: "Я у відпустці. Мене замінює інша людина". Мені порадили йти в лікарню і вже з іншим лікарем домовлятися про зустріч... Добре, що є платні клініки, де можна заплатити та приїхати за потреби. Але що робити людям, у яких немає грошей?! А тут недавно мені телефонує медсестра моєї сімейної лікарки, через сім днів хвороби, тому що їй тільки що прийшов аналіз, що я хвора. Я кажу їй, що хотіла б, щоб хтось послухав мої легені, тому що КТ я зробила, але легкі ніхто не слухав. На що мені: "Ми не можемо до вас прийти". А для чого тоді сімейний лікар існує? Тобто людина може й померти так", – заявила Саліванчук.

Анна Саліванчук також розповіла про те, як лікується зараз від COVID-19.

"Оскільки я мама, яка годує, у мене мало лікування. Єдине, збивала температуру парацетамолом і ношпою, і в принципі дитина все нормально переносила. Для горла – "Тантум верде" і "Декатилен". Ну і вітаміни С і D. Більше нічого", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня Анна Саліванчук стала мамою вдруге. Актриса показала процес пологів на особистій сторінці в Instagram.