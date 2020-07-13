Зірка "Сватів" показав фото зі зйомок нового сезону

Зірка серіалу "Свати" актор Данило Бєлих показав фото зі зйомок сьомого сезону.

Актор, який грає в серіалі батька Євгенії, опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram. На фото за святковим столом зображені Віктор Добронравов, Тетяна Кравченко, Марія Ковальова, Олександр Феклістов та сам Бєлих.

"За кадром "Сватів" великий дружний колектив. Працювати в такому режимі - радість для актора. Напевно, в цьому і є хімія успіху. Всім, хто знімав, гримував, світил, одягав, відвозив, видавав, крутив, готував, прибивав, любив, вдома чекав – всім вам велика подяка. Той випадок, коли і колеги по цеху і всі, хто працював за кадром, становили єдину екосистему. Упевнений, ми обов'язково ще попрацюємо і випустимо багато прекрасного і гідного вашої уваги", – підписав фото актор.

Зйомки сьомого сезону "Сватів" Instagram Данила Бєлих

Зйомки сьомого сезону "Сватів" Instagram Данила Бєлих

Нагадаємо: "Сватів" знімали в Україні з 2008 по 2012 роки. У 2017 році почалася робота над сьомим сезоном. Знімальний процес зупинили після того, як СБУ заборонила Добронравову в'їзд на територію країни, а Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю актора в "чорний список". Потім продовження серіалу почали знімати на території Білорусі.

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