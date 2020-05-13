Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з маленьким сином

Анна Міхно люди 12:06, 13.05.2020 Оновлено: 12:08, 13.05.2020

Українська актриса й зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше за довгий час опублікувала фото зі своїм однорічним сином Михайлом.

Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram в stories.

Анна Кошмал
Instagram @smorkovkina

У кадрі Кошмал сидить на дитячому велосипеді. При цьому, її маленький син намагається відібрати його у мами.

Анна Кошмал з сином
Instagram @smorkovkina

Примітно, що Анна ретельно оберігає свою родину від публічності. У зв'язку з цим у соцмережі знаменитості практично немає сімейних фотографій. Замість цього, актриса часто радує шанувальників особистими фото, на яких позує часом в досить сміливому вбранні.

Так, наприклад, нещодавно Кошмал опублікувала знімок у піджаку, який одягла на голе тіло, і засвітила спокусливі груди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Кошмал показала фото зі свого таємного весілля. Подія відбулася ще в 2019 році.

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