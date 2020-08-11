Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з дворічним сином

Українська актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал уперше за довгий час поділилася фото зі своїм дворічним сином Михайлом.

Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. "Метелики. Мій", – лаконічно прокоментувала публікацію Кошмал.

Анна Кошмал з сином (Instagram Анни Кошмал)

"Такі милі", "Краса", "Аня, який же у вас милий син", "Який Міша великий став. Анюта, щастя і здоров'я Міші, тобі та всій твоїй родині", – написали шанувальники.

Нагадаємо, що Анна Кошмал ретельно оберігає свою родину від публічності. У зв'язку з цим у соцмережі знаменитості практично немає сімейних фотографій. Замість цього, актриса часто тішить шанувальників особистими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Кошмал показала фото зі свого таємного весілля. Святкування відбулося ще в 2019 році.