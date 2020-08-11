Зірка "Сватів" показала рідкісне фото з дворічним сином (Instagram Анни Кошмал).
Українська актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал уперше за довгий час поділилася фото зі своїм дворічним сином Михайлом.
Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. "Метелики. Мій", – лаконічно прокоментувала публікацію Кошмал.
Анна Кошмал з сином (Instagram Анни Кошмал)
"Такі милі", "Краса", "Аня, який же у вас милий син", "Який Міша великий став. Анюта, щастя і здоров'я Міші, тобі та всій твоїй родині", – написали шанувальники.
Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з дворічним сином
Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з дворічним сином
Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з дворічним сином
Зірка "Сватів" Кошмал показала рідкісне фото з дворічним сином
Нагадаємо, що Анна Кошмал ретельно оберігає свою родину від публічності. У зв'язку з цим у соцмережі знаменитості практично немає сімейних фотографій. Замість цього, актриса часто тішить шанувальників особистими фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Кошмал показала фото зі свого таємного весілля. Святкування відбулося ще в 2019 році.