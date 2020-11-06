Зірка ''Сватів'' і ''Кварталу'' розповіла, як втратила дитину та вийшла на сцену

Відома актриса проєктів студії "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла, за яких обставин у неї стався викидень.

Це сталося два роки тому. З цієї причини їй довелося довго приховувати другу вагітність, пише ТСН.

Зірка зізналася, що після першої вагітності вона швидко повернулася до роботи і вже скоро зіграла свою зіркову роль у фільмі "Свінгери".

Але той період Анна вважає за краще не згадувати. Адже саме під час зйомок у фільмі вона дізналася, що знову вагітна. Подружжя мріяли про велику родину, тож новину сприйняли з радістю. Однак, вагітність обірвалася.

Анна Саліванчук розповіла, як втратила дитину 24 канал

"У мене завмер плід на 15 тижні, а я відмовилася від дуже багатьох проєктів, сказала, я вагітна і не можу зніматися, я не буду грати. А потім я залишилася і без дитини, і без проектів, це була порожнеча, страх", – повідомила Анна.

Тоді актрису рятував улюблений син – поруч з яким вона відновлювала сили і улюблена сцена. Саліванчук впевнена, що вона лікує, як ніхто. Навіть в той самий день, коли вона дізналася, що плід завмер, актриса вийшла на сцену, не обмовившись ані словом колегам і режисерові. А прямо посеред вистави заплакала.

"Добре, що за роллю це виправдано, тому що я переживала свою драму – свого персонажа Оксани. І ніхто з моїх актрис не розумів, я ніколи в цьому місці не плакала, виходжу за куліси і не можу зупинитися, мені важко, я плачу, і ніхто не розуміє, що сталося", – розповіла артистка.

Але Саліванчук не впала духом. Тепер вона ділиться з шанувальниками своїм болем, тому що знає – все можна пережити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Анна Саліванчук заразилася коронавірусом.