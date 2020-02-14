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14 лютого • оновлено в 13:44
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Зірка "Сватів" Добронравов вперше висловився про конфлікт з Васильєвим

2.8т
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Російський актор Федір Добронравов спростував чутки про свій конфлікт з колегою по серіалу "Свати" Анатолієм Васильєвим, які з'явилися кілька років тому.

Так, в інтерв'ю виданню "Собеседник", він заявив, що Васильєв пішов з проєкту через те, що вибрав іншу, цікавішу для себе роботу. А також Добронравов зазначив, що ніхто з ним не сварився.

Федір Добронравов і Анатолій Васильєв

Федір Добронравов і Анатолій Васильєв

Фото: starhit.ru

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"Це неправда. Люди від неробства складають якісь дивні історії. Людина вибрала інший проєкт: що тут такого? Ми всі працюємо. На той період у нього був якийсь художній фільм, мабуть. Він був для артиста цінніший, ось і все", – прокоментував Добронравов.

Актори серіалу "Свати"

Актори серіалу "Свати"

Фото: politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Тег
Свати
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