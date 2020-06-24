Зірка "Сватів" Анна Кошмал розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

Зірка серіалу "Свати" актриса Анна Кошмал розповіла про зйомки сьомої частини серіалу.

Так, за її словами, ніхто з улюблених персонажів не йшов з проєкту, тому новий сезон серіалу буде також цікавим завдяки артистам, які полюбилися всім. Відповідну заяву Кошмал зробила в прямій трансляції на своїй сторінці в Instagram.

"Чи буде сьомий сезон? Ну, напевно, буде. Якщо всі дуже сильно цього захочуть, то він буде. Я думаю, що всі цього хочуть. І творці хочуть. І ми хочемо. Всі актори дуже люблять цей проєкт. Ніхто від нього не відмовлявся. Ніхто з цього проєкту не йшов, тому в сьомому сезоні будуть всі ваші улюблені артисти", – сказала актриса.

Кадр із серіалу "Свати" (джерело – today.ua)

Кошмал також додала, що в сьомому сезоні буде 12 серій. І зазначила, що ці епізоди стануть останніми.

"Абсолютно всі артисти потішать вас новою історією. А ось коли він вийде, я сказати поки точно не можу. Ось коли дознімаємо, тоді буде відома дата релізу. Поки що її немає. Буде 12 серій в "Сватах-7". Чесне слово. Сьомий сезон буде останнім", – заявила Кошмал.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.