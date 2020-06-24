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Зірка "Сватів" Анна Кошмал розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Люди
1,1 т.
Зірка 'Сватів' Анна Кошмал розкрила подробиці зйомок нового сезону серіалу

Зірка серіалу "Свати" актриса Анна Кошмал розповіла про зйомки сьомої частини серіалу.

Так, за її словами, ніхто з улюблених персонажів не йшов з проєкту, тому новий сезон серіалу буде також цікавим завдяки артистам, які полюбилися всім. Відповідну заяву Кошмал зробила в прямій трансляції на своїй сторінці в Instagram.

"Чи буде сьомий сезон? Ну, напевно, буде. Якщо всі дуже сильно цього захочуть, то він буде. Я думаю, що всі цього хочуть. І творці хочуть. І ми хочемо. Всі актори дуже люблять цей проєкт. Ніхто від нього не відмовлявся. Ніхто з цього проєкту не йшов, тому в сьомому сезоні будуть всі ваші улюблені артисти", – сказала актриса.

Кадр із серіалу "Свати" (джерело – today.ua)

Кадр із серіалу "Свати" (джерело – today.ua)

Кошмал також додала, що в сьомому сезоні буде 12 серій. І зазначила, що ці епізоди стануть останніми.

"Абсолютно всі артисти потішать вас новою історією. А ось коли він вийде, я сказати поки точно не можу. Ось коли дознімаємо, тоді буде відома дата релізу. Поки що її немає. Буде 12 серій в "Сватах-7". Чесне слово. Сьомий сезон буде останнім", – заявила Кошмал.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.

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