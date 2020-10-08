Зірка "Сутінків" розповіла про свою сексуальну орієнтацію та побачення з жінками

Зірка вампірської саги "Сутінки" Крістен Стюарт зізналася про бажання приховати свою бісексуальність.

Так, 30-річна актриса дала відверте інтерв'ю InStyle та знялася у фотосесії для обкладинки журналу. Знаменитість вже понад рік зустрічається зі сценаристкою Ділан Маєр. Вона також згадала, що почала зустрічатися з жінками в 21 рік. Тоді їй не подобалося обговорювати свою сексуальну орієнтацію (фото дивіться нижче).

"Коли я вперше пішла на зустріч з дівчиною, мене відразу ж запитали, чи я не лесбійка. Я відчувала, що, можливо, були речі, які поранили людей, з якими я була. Але мені не соромно було стати відкритою лесбійкою, просто я не люблю публічність в цьому питанні", – зізналася Стюарт.

Актриса також заявила, що приховувала свою орієнтацію навіть тоді, коли грала гомосексуальних персонажів. Проте вона обирала такі історії не дарма. На її думку, так вона демонструвала глядачам ті речі, які відстоювала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна голлівудська співачка Майлі Сайрус зізналася, що втратила цноту в 16 років з Ліамом Гемсвортом, який згодом став її чоловіком. Однак до цього зірка мала сексуальні контакти з дівчатами.