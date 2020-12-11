Зірка "Супер Топмодель по-українськи" – про булінг: поверталася додому із синцями і брехала, що впала

Учасниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" ("Новий канал") Аріна Любітєлєва розповіла, як страждала в дитинстві від булінгу. За словами дівчини, у школі з неї регулярно знущалися.

Вона також зазначила, що не розраховувала на чиюсь допомогу в складній ситуації й залишалася наодинці зі своїми проблемами. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

"У дитинстві у мене було багато проблем зі здоров'ям. Це відбивалося й на зовнішності. Я пережила жорсткий булінг. Мені завжди доводилося відстоювати свою думку, я ніколи не просила допомоги в батьків. Ніколи не говорила їм, що насправді відбувається в школі. Коли поверталася додому із синцями, брехала, що впала на фізкультурі", – розповіла Любітєлєва.

Аріна Любітєлєва в дитинстві. Пресслужба Нового каналу

Свої проблеми Аріна, за її словами, досі розв'язує без будь-чиєї допомоги. Як би важко їй не було.

"Незважаючи на те, що мої колишні хлопці були набагато успішнішими, ніж я, вони ніколи не допомагали мені в матеріальному плані. Я завжди могла розраховувати тільки на себе. У 18 років я, проста дівчина з Кривого Рогу, переїхала до Нью-Йорка, гарувала на трьох роботах. Іноді мені хочеться відчути себе маленькою дівчинкою, яка не розв'язує глобальні проблеми. Але я боюся показатися слабкою і попросити допомоги", – підсумувала дівчина.

Зірка модельного реаліті Аріна Любітєлєва. Пресслужба Нового каналу

Зазначимо, що Аріна Любітєлєва – одна з найуспішніших учасниць проєкту "Супер Топмодель по-українськи". Після першої участі в модельному реаліті в 2015 році дівчина домоглася висот у моделінгу: працювала в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Токіо, Гонконгу, Мілані, брала участь у показах Philipp Plein і Stella McCartny, знімалася для обкладинки глянцю Harper's Bazar.

Учасниця СТМПУ Аріна Любітєлєва. Пресслужба Нового каналу

Також нагадаємо, що реаліті "СТМПУ" виходить на "Новому каналі" щопонеділка, о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ексклюзивному інтерв'ю одна з учасниць проєкту – Саша Кугат – розповіла, чому вирішила піти з шоу і чому їй не вдалося пройти фотосесію, яка мала стати її сильним місцем.