Зірка СРСР зізналася у наркотичній залежності сина

Радянська і російська співачка Катерина Шавріна розповіла про те, що її син від відомого композитора Григорія Пономаренка Григорій в молодості захоплювався забороненими речовинами.

Як зазначила вона в програмі Тимура Кізякова "Когда все дома", залежність сина могла негативно вплинути на її кар'єру.

"Гриша виріс хорошим, але в житті було все. Ми ж живемо на Пресні – це найбільш такий райончик... Закінчив 10 класів, трошки побалувався чимось, але швидко якось зійшов, слава Богу", – зазначила Шавріна.

Катерина Шавріна

За її словами, син зрозумів, що наркотики ні до чого хорошого не призведуть. Однак під час його залежності вона сходила з розуму, оскільки боялася, що про згубну звичку Григорія може дізнатися влада, і це зруйнує її кар'єру.

"Якби дізналися, що з сином щось не так, мене б не випустили за кордон на гастролі. Я повинна була мовчати і приховувати це все", – пояснила виконавиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік співачки Лоліти, фітнес-тренер Дмитро Іванов заявив, що артистка приймала наркотики і лежала в психіатричній клініці.