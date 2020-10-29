Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото

Радянська та російська актриса театру й кіно, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова засвітилася на фото з колегою по роботі Дар`єю Поверенновою. Так, 78-річну знаменитість розкритикували в мережі через її зовнішній вигляд.

Відповідний знімок опублікувала на особистій сторінці в Instagram Повереннова. На ньому артистки позували з яскравим макіяжем.

"Не грали наш спектакль "Фатальний спадок" і не бачилися з Вірою Валентинівною з лютого 2019 року! Все така ж бадьора і сповнена енергії! І це так круто! І викликає величезну повагу! Я щасливчик, що маю задоволення працювати та спілкуватися з такою артисткою", – написала Дар`я.

Шанувальники почали бурхливо обговорювати зовнішність 78-річної Алентової, зазначивши, що через пластичні операції вона змінилася до невпізнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в пластиці обличчя запідозрили дружину президента Франції Бріджит Макрон. Їй зробили омолодження дуже швидко, але ЗМІ все одно про це дізналися.