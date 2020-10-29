Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
3,8 т.
Віра Алентова

Радянська та російська актриса театру й кіно, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова засвітилася на фото з колегою по роботі Дар`єю Поверенновою. Так, 78-річну знаменитість розкритикували в мережі через її зовнішній вигляд.

Відповідний знімок опублікувала на особистій сторінці в Instagram Повереннова. На ньому артистки позували з яскравим макіяжем.

"Не грали наш спектакль "Фатальний спадок" і не бачилися з Вірою Валентинівною з лютого 2019 року! Все така ж бадьора і сповнена енергії! І це так круто! І викликає величезну повагу! Я щасливчик, що маю задоволення працювати та спілкуватися з такою артисткою", – написала Дар`я.

Віра Алентова і Дар`я Повереннова

Шанувальники почали бурхливо обговорювати зовнішність 78-річної Алентової, зазначивши, що через пластичні операції вона змінилася до невпізнання.

Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото
Зірка СРСР Віра Алентова налякала шанувальників зовнішнім виглядом. Фото

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