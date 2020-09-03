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Зірка СРСР Печерникова отримала серйозну травму незадовго до смерті

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,2 т.
Зірка СРСР Печерникова отримала серйозну травму незадовго до смерті

Зірка СРСР Печерникова отримала серйозну травму незадовго до смерті. topnews.ru.

Радянська актриса, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова незадовго до смерті сильно впала і зламала два ребра.

Про це стало відомо під час підготовки ювілейної програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим – редактори хотіли привітати жінку з 75-річчям і покликати в студію, але знаменитість не прийняла запрошення. Такою інформацією поділився один зі співробітників шоу, передають "Дни.ру".

"Вона не стала пояснювати, як отримала травму. Просто сказала, що є перелом, і вона почувається погано", – повідомив співробітник передачі.

Ірина Печерникова зламала ребра незадовго до смерті. zvezdi.ru

Ірина Печерникова зламала ребра незадовго до смерті. zvezdi.ru

Зазначимо, Ірина Печерникова народилася 2 вересня 1945 року в місті Грозному (Чеченська Республіка, Російська Федерація). У кіно дебютувала у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в картинах "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій" та інших.

Ірина Печерникова в молодості. gazeta.ru

Ірина Печерникова в молодості. gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова померла від інфаркту. Свідком смерті стала близька подруга актриси Ніна Давидова, яка жила з нею в заміському будинку в селі Лазареве Ярославської області (Росія). За її словами, Печерникова сіла вечеряти й за столом їй стало погано, лікарі не встигли врятувати жінку.

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