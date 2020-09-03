Зірка СРСР Печерникова отримала серйозну травму незадовго до смерті

Радянська актриса, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова незадовго до смерті сильно впала і зламала два ребра.

Про це стало відомо під час підготовки ювілейної програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим – редактори хотіли привітати жінку з 75-річчям і покликати в студію, але знаменитість не прийняла запрошення. Такою інформацією поділився один зі співробітників шоу, передають "Дни.ру".

"Вона не стала пояснювати, як отримала травму. Просто сказала, що є перелом, і вона почувається погано", – повідомив співробітник передачі.

Ірина Печерникова зламала ребра незадовго до смерті. zvezdi.ru

Зазначимо, Ірина Печерникова народилася 2 вересня 1945 року в місті Грозному (Чеченська Республіка, Російська Федерація). У кіно дебютувала у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в картинах "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій" та інших.

Ірина Печерникова в молодості. gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова померла від інфаркту. Свідком смерті стала близька подруга актриси Ніна Давидова, яка жила з нею в заміському будинку в селі Лазареве Ярославської області (Росія). За її словами, Печерникова сіла вечеряти й за столом їй стало погано, лікарі не встигли врятувати жінку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram