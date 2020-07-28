Зірка СРСР Кондулайнен – в критичному стані: лікарі діагностували пошкодження мозку

Секс-символ радянського кіно, зірка серіалу "Інтерни", фільмів "8 перших побачень" і "Даун Хаус" Олена Кондулайнен знаходиться в реанімації на інтенсивній підтримуючій терапії.

Так 24 липня артистка потрапила в лікарню з інсультом. Її стан помітно погіршився – лікарі діагностували ГПМК (гостре порушення мозкового кровообігу), пише Telegram-канал Mash.

Також у Кондулайнен спостерігається неврологічна енцефалопатія (судинне ураження головного мозку – Ред), і загальна загальмованість мови.

Як зараз виглядає Олена Кондулайнен РБК

Лікарі відзначають, що позитивної динаміки вони не бачать.

Нагадаємо, Олена Кондулайнен народилася в 1958 році. Вона знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах, серед них – "Сто днів до наказу", "Звіробій", "8 побачень" та "Інтерни". У 2002 році актриса отримала звання заслуженої артистки РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня актрисі Олені Кондулайнен стало погано в ресторані, де проходив випускний вечір школярів. Під час промови артистка відчула гостре нездужання – у неї з'явилися головний біль і порушення мови. Медиків Олені викликав офіціант, у неї діагностували інсульт.