Зірка "Спортлото-82" Кокшенов помер: причиною міг бути коронавірус

Радянський і російський актор, зірка фільмів "Спортлото-82" і "Найчарівніша та найпривабливіша" Михайло Кокшенов помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, з підозрою на COVID-19 його забрали в лікарню за кілька днів до смерті.

Уточнюється, що це тільки попередня причина. До цього актор довгий час боровся з важким захворюванням. За версією деяких ЗМІ, у Кокшенова була онкологія.

Михайло Кокшенов Газета.Ру

Колишня дружина Кокшенова – Олена – в свою чергу, розповіла, що не має інформації про його смерть, проте знає, що три роки тому актор пережив інсульт і наслідки також могли стати причиною.

"Він відновлювався. Я бачила якось інтерв'ю з його донькою, що він відновився. Ймовірно, що це наслідки інсульту", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Кокшенов помер 5 червня на 84-му році життя після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я.