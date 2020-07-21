Зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк стане учасником нового сезону "Танців з зірками"

Український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Знаменитість прийняв традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від співачки Санти Дімопулос. Відповідне відео він опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, у мене для вас чудова новина – я візьму участь у проєкті "Танці з зірками", – написав він.

Тарас Цимбалюк візьме участь у четвертому сезоні "Танців з зірками" (Instagram Тараса Цимбалюка)

Артист також кинув виклик зірці серіалів "Папік" і "Відважні" Дар`ї Петрожицькій. Вже скоро стане відомо, чи погодиться актриса брати участь в шоу.

Нагадаємо, вже відомі імена чотирьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос і Тарас Цимбалюк. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Зовсім скоро стануть відомі імена всіх зіркових учасників, ведучих та суддів четвертого сезону проєкту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографом Оленою Шоптенко.