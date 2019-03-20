Зірка Сomedy Club пояснив причини виїзду з Росії

Відомий телеведучий, екс-резидент Comedy Club Таїр Мамедов переїхав з Росії в США у 2013 році, тому що його не влаштовував стан справ у країні.

Що саме вплинуло на рішення, він розповів в інтерв'ю російському YouTube-блогеру Юрію Дудю програмі "вДудь" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Звалив я у кінці 2013 року. Чому я глобально звалив – очевидно. Як і всі емігранти я поїхав від того життя, що мене чомусь не влаштовувала до якогось світлого перспективного майбутнього. Як це трапилося. Я був дуже аполітичний до 2008 року, як вся молодь – це в нульових було дуже модно", – розповів він.

Гавриїл Гордєєв і Таїр Мамедов в Comedy Club скріншот

За словами Мамедова, в 2008 році він почав звертати увагу на те, що відбувається в країні. Тоді до влади прийшов Дмитро Медведєв, а Володимир Путін, якого надалі переобирали президентом двічі, нікуди не йшов на той момент.

"Я став дивитися і десь до 2010 потихеньку побачив очевидний вектор руху керівництва країни, мене це не дуже стало влаштовувати, душевно якось. Я проаналізував, що сталося за останні роки, куди все це рухається і приблизно уявив, що буде з Росією в 2015, що може бути в 2020-му. Мені це не дуже сподобалося, і я вирішив, що мені вже пора заводити сім'ю, і я це хочу зробити в більш перспективній країні та обстановці", – пояснив він.

Таїр Мамедов і Юрій Дудь скріншот

Мамедов підкреслив, що переломним моментом в його рішенні стали вибори мера Москви в 2013 році. Тоді телеведучий працював у рідній школі спостерігачем і побачив вкидання, каруселі. Його це не влаштовувало, через що почався скандал з приїздом міліції та місцевих депутатів, які намагалися видворити його.

Найбільше Мамедова шокувало те, що класна керівник заявила, що він заважає виконувати їм роботу.

"Я зрозумів, що реальна Росія – це люди, які щиро не розуміють, чому хтось хоче щось поміняти. Чому їм заважають з року в року вкидати бюлетені, вибирати того, хто їм подобається, я їм реально заважав тим, що намагався насадити чесність. Буквально через пару тижнів після виборів я купив квиток і полетів, тому що зрозумів, що навіть якби захотів залишитися в Росії і міняти її, більшості людей це не потрібно", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно продюсер і композитор Костянтин Меладзе зізнався, що з дружиною Вірою Брежнєвою втекли з Росії жити в іншу країну.

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