Зірка скандального дуету Anna Maria зізналася, що стала мамою: вона три роки приховувала дитину

Учасниця скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк зізналася, що три роки тому вперше стала мамою. Артистка подарувала коханому, звукорежисеру Вадиму В'язовському сина.

Ім'я малюка та інші подробиці співачка розкривати не стала, але зазначила, що про існування дитини не знали навіть деякі друзі пари. Такими подробицями Марія поділилася в інтерв'ю передачі "Зірковий шлях" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми, до речі, до цього моменту ніде й ні з ким про це не говорили, і ми не писали про це у своїх соцмережах. У мене є маленький син. Йому вже 3 роки виповнилося. Я думаю, що зараз багато хто навіть з наших друзів буде шокований", – розповіла співачка.

Анна і Марія Опанасюк скріншот з відео

Вона також додала, що приховувала свій стан за об'ємними костюмами, а через місяць після пологів повернулася на сцену.

"Ми якось виступали в Буковелі, там ще був Влад Яма, у нас тоді ще не було няні, і дитина просто в колисці спала у гримерці. І ми попросили Влада Яму побути з дитиною 15 хвилин, поки ми на сцені. Він погодився", – поділилася Марія.

До речі, Марія Опанасюк та Вадим В'язовський разом чотири роки. Пара одружилася у 2016 році, через п'ять місяців після заручин. Різниця у віці між коханими становить 10 років.

Вадим В'язовський і Марія Опанасюк Instagram AnnaMariaduet

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк поділилася рідкісними весільними фото.